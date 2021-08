Te doni il sangue, i Fratres di Lastra a Signa ti donano un gelato: ecco le gelaterie che aderiscono all’iniziativa

LASTRA A SIGNA – L’estate, si sa, è da sempre il periodo più critico per la donazione del sangue. E per ovviare a questa esigenze, lo scorso giugno, in occasione della “Giornata mondiale del donatore di sangue”, la Fratres Firenze, Confartigianato Firenze e Confesercenti hanno promosso un’iniziativa per incrementare la donazione di sangue, in collaborazione […]

LASTRA A SIGNA – L’estate, si sa, è da sempre il periodo più critico per la donazione del sangue. E per ovviare a questa esigenze, lo scorso giugno, in occasione della “Giornata mondiale del donatore di sangue”, la Fratres Firenze, Confartigianato Firenze e Confesercenti hanno promosso un’iniziativa per incrementare la donazione di sangue, in collaborazione con i gelatieri artigiani, creando un gusto speciale, detto appunto “gusto del donatore”. A questa iniziativa anche i gelatai del territorio (Gelateria Gippino, Gelateria Ballerini, Gelateria Malotti e Gelateria Genius), aderiscono dal mese di agosto, promuovendo cosi la donazione del sangue con un gusto speciale accompagnato da materiale informativo che viene esposto nelle gelaterie.

E’ di oggi, mercoledì 4 agosto, un appello del presidente della Regione, Eugenio Giani, per andare a donare prima e dopo le vacanze. E in tal senso il gruppo Fratres Giuseppe Nesi di Lastra a Signa vuole raccogliere questo appello invitando i propri donatori e candidati donatori a prenotare il proprio gesto di solidarietà: a tutti coloro che lo faranno nei mesi di agosto e settembre, arriverà un messaggio WhatsApp per ringraziarli e informarli che potranno gustare un ottimo gelato offerto dal gruppo Fratres di Lastra a Signa recandosi nelle gelateria che aderiscono all’iniziativa. “Si può donare ogni giorno nei centri trasfusionali degli ospedali – spiegano dai Fratres lastrigiani – e presso la Fratres di Lastra a Signa, nei locali della Misericordia, domenica 29 Agosto, sabato 11 e sabato 25 settembre. Per informazioni, gruppolastrasigna@fratres.eu – 3397652996.