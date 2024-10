Teatro: al via Tram tra musica e teatro, anche l’atteso “Le Case” dal libro di Sacha Naspini

SESTO FIORENTINO – “Koinonia il popolo degli alberi” è il tema della rassegna Tram Teatro di Residenza Artistica Multipla, di spettacoli in programma al Teatro della Limonaia dal 27 ottobre al 21 giugno 2025. Il primo spettacolo il 27 ottobre alle 17 è “Strada Maestra” di e con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich, scena Bruno Soriato e Giuseppe Frisino.

Molto atteso “Le Case del Malcontento” dal romanzo di Sacha Naspini in scena da mercoledì 6 a domenica 10 novembre alle ore 20.30. La regia è di Simona Arrighi. Con Luisa Bosi, Laura Croce, Sandra Garuglieri, Roberto Gioffrè, Francesco Mancini. “Le Case” è un borgo millenario nell’entroterra maremmano.

Gli abitanti di questo sprone di roccia perduto tra le nebbie e scosso dai terremoti, annaspano nella vita e cercano di mettere a riparo dalle sventure le loro goffe esistenze. Sono immobili e folgorati nel loro destino, intrappolati gli uni con gli altri e con un feroce bisogno di andare a fondo tutti insieme. La lingua è dura e sferzante come una frusta, rafforza un immaginario potente e sanguigno. A volte si sorride ascoltando certe espressioni che rivelano la brutalità di questi personaggi grazie all’ironia spietata propria di quelle terre. Lo spettacolo si muove come la ballata festante di un paese intero e segue queste creature che confessano le terribili vicende di cui si fanno protagonisti. Protagonisti sì, ma inconsapevoli, barbari al comando di vite miserabili. Le loro storie disegnano un universo sospeso tra il reale e il fantastico, metafora della nostra parte più oscura.

Sabato 16 novembre alle 20.30 sarà la volta di H20 danza, musica, immagini video e virtuali. In prima assoluta. Sabato 23 novembre alle 20.30 “Varietà Nazionale” testo Eleonora Spezi, con Matteo Salimbeni ed Eleonora Spezi .

Benvenuti al Varietà Nazionale, una serata che offre numeri di arte varia, con star di fama tricolore e attrazioni di vario genere. I personaggi che si esibiranno sono accomunati dall’essere italiani, mostruosi e dal non provarne vergogna. Coloro che presentano queste caratteristiche non sono pochi ma il nostro presentatore è riuscito a convocarne un bel gruppetto. Non sono di primo pelo, sono forse un po’ démodé, polverosi, non abbastanza da essere nei libri di storia ma sufficientemente da essere nei nostri peggiori incubi. Spunteranno da un’insolita baracca e saranno maschere, marionette, pupazzi e burattini.Nel frattempo i nostri elettrodomestici si inceppano, si rompono e vanno a morte sicura grazie all’obsolescenza programmata, ricordandoci che tutto ha i giorni contati. Una serata in cui il teatro di figura incontra il politico e l’assurdo, e ci permette di salvare dalla discarica qualunque rottame.

Venerdì 6 dicembre alle 20.30 ancora danza con Red Carpet e “Affinità”. Il 7 dicembre alle 20.30 sarà la volta di “Star” con Teri Weikel, drammaturgia e regia Rita Frongia e alle 21.30 ancora danza con “Io, lei, me”. Domenica 8 dicembre alle 17.30 danza con “Fall”. Il 14 dicembre alle 20.30 il programma di danza prevede lo spettacolo “Hope” e il 15 dicembre alle 17 “Eclettica”. Domenica 22 dicembre alle 17 per il teatro per ragazzi “Scimmiotto e Tripitaka”, spettacolo liberamente ispirato all’omonimo romanzo cinese Il viaggio in Occidente, scritto attorno al 1570 da Wu Cheng’en. Adatto al pubblico di qualsiasi età. Domenica 12 gennaio alle 17 “Pelle d’asino” e il 17 gennaio alle 17 “Peer Coaching” Company Blu accoglie il progetto Erasmus della Compagnia “Grand Bal” di Tolone (F) con le coreografe-tutor Isabelle Magnin, Micheline Lelièvre. E poi “Composition N.1 What’s Next?” performer Giulia Pardi, Pietro Borsò, Alice Milani, Sara Capanna, Andrea Kreisel, Giuls Paoli, Claudia Tura, a seguire “Poetic Ground” Gruppo di ricerca sull’improvvisazione nato all’interno del progetto Landscapes for Composition.

Sabato 18 gennaio alle 20.30 danza con “Fermentazioni 18012025” e il 19 gennaio alle 17 “Trip” performance interattiva per bambini da 2 a 5 anni e famiglie. Alle 20.30 danza con “Grape Juice Dop”. Sabato 25 gennaio alle 20.30 “Piaf” con Veronica Rivolta, scritto e diretto da Federico Malvaldi. Il 26 gennaio alle 17 torna “Trip” spettacolo per ragazzi. Il 1 febbraio alle 20.30 “Tondelli Reading” a cura di Bruno Casini e Cricket’s Lullaby. Ingresso gratuito su prenotazione.

Tram si chiude il 12 aprile.