Teatro del Vino, l’unione fa la forza: “Con Società Excellence inizia un nuovo corso”

CALENZANO – Reinventarsi in questa particolare fase storica. E, al tempo stesso, provare a cambiare ulteriormente passo. E’ quello che ha fatto un’azienda di Calenzano, in un settore fra l’altro, fra i più colpiti dalla crisi economica che ha generato questa emergenza sanitaria. “Il settore Horeca è stato tra i più duramente colpiti dal ciclone Covid-19 e questo ha avuto delle ripercussioni importanti su tutta la filiera vitivinicola”. Con queste parole Mario Galleni di Teatro del Vino (nella foto), azienda di Calenzano con oltre 500 vini italiani ed esteri a catalogo, in primis dalla Francia, racconta come la sua realtà, attore di spicco nel mondo dell’importazione e della distribuzione di vini di eccellenza, stia affrontando la delicata situazione di mercato causata dalla pandemia da Covid-19. “Come spesso accade nei momenti di difficoltà, per risollevarsi e ripartire con energie rinnovate, è essenziale unire le forze e fare gioco di squadra. Noi ne siamo convinti da tempo: dal 2017, infatti, siamo fra i soci di Club Excellence, un raggruppamento di imprese della nostra stessa natura, desiderose di mettere a fattore comune la propria esperienza per portare avanti progetti di formazione e cultura utili a tutta la filiera”. Oggi da quella esperienza è nata una società vera e propria che attualmente riunisce 18 fra i principali attori nel suo settore e che ha grande consapevolezza dell’importanza della propria funzione, tra cui quella di portare avanti valori condivisi fra i suoi membri e affermarli all’interno della filiera: trasparenza, collaborazione, correttezza e professionalità. Punti fermi da mantenere ancora più saldi nei momenti difficili. Ed è così che oggi, forte di una autorevolezza conquistata in questi anni, dal Club nasce Società Excellence, con un nuovo logo e tanti progetti per il futuro”.

Non a caso, dalla sua fondazione, avvenuta nel 2012, è aumentato gradualmente il numero dei soci, dai sette di allora ai diciotto attuali. E attorno a Società Excellence gravitano adesso ben 1.400 agenti e quasi un migliaio di produttori: una dimensione tale da consentire a tutti gli effetti a Società Excellence di far sentire la propria voce non solo nella filiera, ma anche a livello istituzionale e di rappresentare un punto di riferimento per promuovere la cultura del vino e dei distillati nel nostro Paese anche attraverso attività didattiche ed eventi. Nella scelta del nuovo nome, accanto al termine “Società” è rimasto intatto quello di excellence, che rimanda al costante impegno degli importatori e dei distributori nell’individuare prodotti di qualità e immetterli poi sul mercato offrendo servizi di alto livello in termini di logistica, formazione agli agenti e al mercato. Questo cambio di passo, che arriva alla fine di un anno complicato, preannuncia un 2021 ricco di novità ed eventi che vedranno Teatro del Vino, insieme a Società Excellence, in prima linea.