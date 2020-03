SESTO FIORENTINO – Rinviati alcuni spettacoli in programma al Teatro della Limonaia per adeguamento al decreto sul contenimento del Coronavirus. Gli spettacoli rinviati sono quelli previsti per il 14 marzo di Teresa fallai, quello di domenica 15 marzo su Pier Vittorio Tondelli e la New wave a Firenze e lo spettacolo del 21 e 22 marzo De Profundis. In programma lo spettacolo del 4 aprile “Una stagione all’inferno”.