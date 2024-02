Teatro delle Arti, Ciro Masella racconta Nikola Tesla in “Il funambolo della luce” 

LASTRA A SIGNA – Ciro Masella è un attore e regista, versatile e protagonista della scena contemporanea. Pugliese d’origine, fiorentino d’adozione. A Perugia ha studiato con grandi maestri in quella che ora è la Scuola del Teatro Stabile dell’Umbria: Luca Ronconi, Massimo Castri, Roberto Latini, Gigi Dall’Aglio, Federico Tiezzi. È stato insignito nel 2021 del prestigioso riconoscimento attore dell’anno dal sito culturale romano “Scena critica” diretto dal giornalista Gianfranco Quadrini, con la seguente motivazione: “Recitare per Ronconi, Castri, Latini, Tiezzi, Massini con estrema grazia, delicatezza, talento”. Nello spettacolo Il funambolo della luce. Nikola Tesla, ovvero l’uomo che illuminò il mondo, Ciro Masella firma il testo e la regia ed è in scena con Olmo De Martino e la danzatrice Isabella Giustina, per raccontare uno degli inventori più importanti della storia, paragonato più volte a Leonardo Da Vinci, Nikola Tesla è il responsabile dell’impostazione generale del nostro sistema elettrico, avendo inventato la corrente alternata, e una delle intelligenze più luminose e prolifiche della storia. Ma l’uomo che ha illuminato il mondo, questo grande pioniere e anticipatore, è stato in vita ritenuto anche pericoloso, ed è morto in miseria in circostanze misteriose. Un viaggio poetico fra parola, danza, immagini e musica racconta uno dei più rivoluzionari inventori della storia dell’umanità. Tesla ha immaginato un mondo futuro possibile, in cui l’uomo non può pensare di vivere se non in armonia con il proprio pianeta e con le sue creature, dove la scienza non può non essere etica, umana, morale, al servizio dell’uomo ma anche della Terra. La maggiore eredità di Tesla è il suo spirito creativo, che non mette confini al pensiero, all’intuizione, e davvero crede che tutto sia possibile. Un personaggio complesso e ricco, dalla carica poetica rivoluzionaria e così proiettato verso il futuro da essere oggi luminosamente contemporaneo. Info: biglietteria@tparte.it – 055 8720058 – Sms / WhatsApp 371 1152940 www.teatropopolaredarte.it Biglietti intero 15 euro, ridotto 13 euro, prevendite ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana. Orari biglietteria: lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 16, venerdì di spettacolo dalle 20.