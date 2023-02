Teatro delle Arti di Lastra a Signa, tutti gli appuntamenti di marzo

LASSTRA A SIGNA – Prosegue la stagione al Teatro delle Arti a Lastra a Signa: spettacoli ogni venerdì e un debutto, la nuova produzione della compagnia Teatro popolare d’arte “Edda Ascesa e caduta di una figlia ribelle” con Chiara Migliorini (nella foto) e la regia di Gianfranco Pedullà. Si inizia con il concerto omaggio a Lucio Dalla il 3 marzo con brindisi di mezzanotte per festeggiare il compleanno del grande cantautore. Si prosegue con l’appuntamento settimanale il venerdì sera che vede sul palco Il Gruppo della Creta collettivo di Roma, composto da giovani attori uniti per costruire un teatro collaborativo, a presentare due pièce di ricerca sul tema della guerra (10 marzo). La Macchina del suono mette invece in scena l’opera di Martin McDonagh (già Premio Oscar e candidato quattro volte ai Tony Awards) Occidente solitario, un testo in cui si materializzano, sotto una tagliente e irresistibile comicità, le ossessioni, le fughe, l’incapacità di esprimere i propri sentimenti, le violenze fisiche e psicologiche che attanagliano l’uomo moderno in questo nostro “Occidente” (17 marzo). A fine mese Terra mia della compagnia degli Istanti (31 marzo).

Centrale il debutto della nuova produzione a cura della compagnia Il Teatro popolare d’arte il 17 marzo “Edda ascesa e caduta di una figlia ribelle” con Chiara Migliorini sulla figura di Edda Mussolini, primogenita del Duce, donna di mondo, icona di stile, incline alle passioni, carica di un magnetismo seduttivo e al tempo stesso di una fragilità tale da non sentirsi mai nel posto giusto. La drammaturgia originale diretta da Gianfranco Pedullà e le musiche di Francesco Giorgi, tratteggiano la figura di una donna senza pace e in eterno incontro/scontro sentimentale/ ideologico con il padre, il marito Galeazzo Ciano e la società che lei stessa rappresenta.

Biglietti stagione: intero 15 euro, ridotto 13 euro over 65, Coop, Arci, soci Biblioteca Lastra a Signa e Amici del Museo Caruso; ridotto 11 euro Casateatro; ridotto 8 euro under 26; Carnet sei spettacoli 60 euro, otto spettacoli 80 euro. Il teatro per tutti: spettacoli serali per tutte le generazioni di pubblico al prezzo speciale di 8 euro per gli adulti, accompagnatori e 5 euro per under 12. Info e prenotazioni tramite e-mail all’indirizzo biglietteria@tparte.it – 055 8720058 – Sms e WhatsApp 371115 2940 – www.teatropopolaredarte.it – Teatro delle Arti Lastra – @teatrodellearti_lastra