Teatro delle Arti: la danza, con la Compagnia degli Istanti, racconta il territorio in “Terra Mia”

LASTRA A SIGNA – Al Teatro delle Arti di Lastra a Signa venerdì 31 marzo alle 21 la Compagnia degli Istanti mette in scena la quotidianità della vita di paese Uno spettacolo nato nell’ambito del progetto Resi-dance che ha visto la Compagnia degli Istanti lavorare a Lastra a Signa per creare la messa in scena […]

LASTRA A SIGNA – Al Teatro delle Arti di Lastra a Signa venerdì 31 marzo alle 21 la Compagnia degli Istanti mette in scena la quotidianità della vita di paese Uno spettacolo nato nell’ambito del progetto Resi-dance che ha visto la Compagnia degli Istanti lavorare a Lastra a Signa per creare la messa in scena di “Terra Mia – lavoro coreografico liberamente ispirato al romanzo Carlone. Vita di un italiano di Libero Bigiaretti”, in cui le vicende sono ambientate nelle Marche dell’infanzia dell’autore. Un progetto che prende forma dal desiderio del coreografo Roberto Lori di riscoprire le tradizioni popolari che da sempre costituiscono una parte molto importante del bagaglio culturale della nostra terra. Lo spettacolo coinvolgere 15 allievi danzatori delle scuole di danza locali (la Luv Dance Movement di Lastra a Signa e Signa, Percorsi d’Arte ASD di Prato e la Compagnia New Ballet di Monteroni di Lecce), formati attraverso un laboratorio, condotto dallo stesso coreografo Roberto Lori.

L’intento principale è quello di creare un incontro tra gli artisti professionisti della Compagnia e gli allievi, come un importante momento di scambio e confronto reciproco. I partecipanti sono coinvolti così in un’esperienza, nell’ambito della danza contemporanea, sia dal punto di vista formativo che performativo, attraverso il loro contributo nelle parti corali dello spettacolo create appositamente per loro. In una giustapposizione di quadri, i danzatori portano sulla scena la quotidianità dei giovani di paese, i riti della festa, la processione, le dinamiche della famiglia tradizionale, il desiderio di libertà e di scoperta del mondo oltre il borgo. La dimensione popolare, il gioco, le differenze tra campagna e città fanno da sfondo ad una danza ricca di gestualità e ritmi coinvolgenti, in cui la scena si anima e si colora, intrecciando a volte attimi di ricercata teatralità. La musica dal vivo è affidata a Marco Badiali (percussioni), Simone Bompadre (chitarra classica e organetto diatonico) e Silvia Liuti (voce), che operano da anni nella ricerca e promozione della musica tradizionale marchigiana attraverso una rielaborazione orale popolare contaminata dalle sonorità contemporanee del contrabbasista Andrea Alessi. Info e prenotazioni biglietteria@tparte.it – telefono 055 8720058 – WhatsApp 371 1152940.