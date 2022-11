Teatro delle Arti, la danza incontra la letteratura: due giorni di spettacoli e incontri per “Moving Stories Festival”

LASTRA A SIGNA – La danza contemporanea incontra la parola scritta, la reinterpreta, la interroga, ne esplora gli obiettivi e le motivazioni in occasione del “Moving Stories Festival”, due giorni di spettacoli, approfondimenti e incontri, venerdì 25 e sabato 26 novembre al Teatro delle Arti a Lastra a Signa.

Una sorta di dialogo creativo tra letteratura e arte del movimento che vedrà protagoniste Compagnia Arearea, Compagnia AdArte, Compagnia degli Istanti, Compagnia Naturalis Labor e Compagnia Simona Bucci: prestigiose realtà della danza contemporanea che si avvicenderanno con coreografie ispirate a testi e personaggi letterari.

La serata del 25 novembre (inizio alle 21) propone un focus sulla Compagnia Arearea che presenta “Concetti sfumati ai bordi”, duetto a firma di Marta Bevilacqua, pluripremiata coreografa friulana, le cui creazioni si nutrono di riferimenti filosofici espressi in chiave contemporanea e autorale: nella stanza interiore dei concetti si fanno spazio aperture esistenziali, giovinezza e vecchiaia, presenza e assenza. Ispirato a testi di Luigi Malerba, Henrik Ibsen e Franco Piavoli. Segue incontro. “The Rite” è lo spettacolo della Compagnia Naturalis Labor che apre l’appuntamento pomeridiano di sabato 26 novembre (inizio alle 17), sempre al Teatro delle Arti: un viaggio attraverso il mistero che vede protagonista Roberta Piazza, spaziando dal “Paradiso Perduto” di John Milton alla letteratura hippie degli anni ‘70. A seguire “Secret” (versione primo studio) di Compagnia degli Istanti e Compagnia Simona Bucci. Di e con Eleonora Chiocchini e Françoise Parlanti, lo spettacolo è ispirato a “Il racconto dell’Ancella” di Margaret Atwood e indaga la relazione fra due figure femminili, custodi di un segreto. Chiude “La Bambola” della Compagnia AdArte: Giulia Gilera e Francesca Lettieri indagano il mito di Galatea e della donna perfetta. Un affresco pop-onirico, una carrellata di personaggi femminili come Barbie, Beyoncè, Nina Simone, Wonder Woman e Giulietta.

La natura eclettica dell’appuntamento ha lo scopo di incontrare una platea variegata e di adeguarsi, con più spettacoli brevi, uniti dal fil rouge della matrice letteraria, alle esigenze di un pubblico avvezzo alla velocità della comunicazione, all’uso di linguaggi sintetici ed efficaci. Alla fine delle performance, gli artisti incontreranno gli spettatori per raccontare il processo creativo che dalla fonte letteraria li ha condotti alla messa in scena. “Moving Stories Festival” si declina in eventi performativi, incontri col pubblico e, nella sua missione di accostare la danza alla parola, coinvolge anche il mondo della scuola. Questa edizione vede infatti un gruppo di studenti e studentesse dell’Istituto d’Istruzione Superiore Elsa Morante-Ginori Conti di Firenze assistere e prendere parte attiva – in qualità di interpreti e di truccatori – al processo creativo dello spettacolo “La bambola” di Francesca Lettieri, nell’ambito di un progetto formativo di alternanza scuola-lavoro.

Giunto alla sesta edizione, il festival è a cura di Compagnia AdArte in collaborazione con Compagnia degli Istanti, direzione artistica Paola Vezzosi e rientra nell’ambito del progetto Resi_Dance del Teatro delle Arti per Teatri di Residenza. Biglietti da 5 a 15 euro, riduzioni per over 65, under 26, soci Coop, soci, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso. Prevendite su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita, compresa la Coop Lastra a Signa. Prevendite anche presso il teatro delle Arti (da lunedì a venerdì in orario 10-14 – martedì, giovedì e venerdì anche 14-17) e la sera dello spettacolo dalle 19. Informazioni: Teatro delle Arti, viale Matteotti 5/8, Lastra a Signa, 055 8720058 – www.tparte.it – biglietteria@tparte.it. Facebook Teatro Delle Arti Lastra Instagram Teatrodellearti_lastra