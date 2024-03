Teatro delle Arti: mercoledì 13 White Rabbit Red Rabbit”, esperimento teatrale e sociale che sta facendo il giro del mondo

LASTRA A SIGNA – Mercoledì 13 marzo alle 19 al Teatro delle Arti va in scena un evento teatrale senza paragoni. Il testo dell’iraniano Nassim Soleimanpour, tradotto in 25 lingue in più di 1000 rappresentazioni, deve essere interpretato ogni sera da un attore diverso, che non ha mai visto la sceneggiatura prima. L’attrice Giulia Cavallini […]

