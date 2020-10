Teatro delle Arti, nuovo cartellone in sicurezza

LASTRA A SIGNA – Indimenticabile la sua collaborazione con Andrea Camilleri, in particolare nell’arcinota “Conversazione su Tiresia”. E allo scrittore siciliano, il flauto di Roberto Fabbriciani rende omaggio venerdì 16 ottobre, insieme al percussionista Jonathan Faralli, nel concerto spettacolo “L’alba incantata” che apre la nuova stagione del Teatro delle Arti intitolata “Ci ragiono e canto…”.

O meglio, la prima parte della stagione, visto che per prudenza si è deciso di stilare un cartellone fino a dicembre: 13 spettacoli comprese tre prime nazionali (gio 22 e ven 23 ottobre “Previsioni del tempo” di Marco Natalucci, ven 20 novembre “Vaso di Pandora” di Saverio Tavano, gio 10 dicembre “Ulisse senza terra” di Irene Paoletti). E poi, David e Chiara Riondino nel segno di Gaber (ven 13 novembre, ”Lo stallo”), i “Toscanacci” Paolo Hendel, Andrea Kaemmerle, Riccardo Goretti (ven 27 novembre), il ”Panico ma rosa” di Alessandro Benvenuti (ven 4 dicembre), la ”Napule ’70” di Claudio Ascoli (ven 11 dicembre), la ”Dolce follia” circense di Teatro nelle foglie (ven 18 dicembre). Per la danza, confermata la collaborazione con la Compagnia Simona Bucci non mancano gli appuntamenti di ”Fabula” per bambini e famiglie, alla domenica pomeriggio (8 e 22 novembre, 6 e 13 dicembre). Gli spettacoli si svolgono nel pieno rispetto delle norme anti-Covid: accesso previo controllo della temperatura corporea e mascherina sempre obbligatoria, anche a sedere. In sala solo sedute singole e distanziate, anche per congiunti. I prezzi dei biglietti (13/10/8/5 euro) sono inferiori rispetto alla passata stagione e sono previste riduzioni fino a 26 anni e per over 65, soci Coop, soci BCC, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso e Arci. Sono disponibili inoltre vantaggiosi carnet per più spettacoli, con formule diverse.

Venerdì 16 ottobre cI SARà il concerto/spettacolo “L’alba incantata”, insieme e due fuoriclasse della musica, classica e non solo, il flautista Roberto Fabbriciani e il percussionista Jonathan Faralli. Al centro della serata il monologo musicato tratto da ”Conversazione su Tiresia” di Andrea Camilleri e interpretato dall’attrice Rosanna Gentili. Completano il programma musiche di Claude Debussy, Ennio Morricone, Bruno Maderna, Ravi Shankar. Il titolo scelto dal direttore artistico Gianfranco Pedullà per la nuova stagione, “Ci ragiono e canto…”, chiama in causa Dario Fo e un indimendicato spettacolo dei ’60 dedicato all’identità dell’Italia contadina e operaia. “Abbiamo capito l’urgenza odierna di questo richiamo – spiega Pedullà – abbiamo pensato al bisogno che abbiamo di riflettere su quello che sta succedendo al nostro Paese e, più in generale, nel mondo. L’alba degli anni Venti ci ha bruscamente ricordato che dal punto di vista ecologico, economico, culturale siamo immersi in uno sviluppo senza progresso, come diceva Pasolini e, dopo di lui, oggi quei pochi politici e intellettuali che ancora studiano e riflettono. Di giorno in giorno ci rendiamo conto che siamo nel pieno di un’annunciata mutazione antropologica nella quale non sono in gioco sfumature ma i valori primari dell’esistenza umana, della nostra socialità”.

Inizio spettacoli ore 21 salvo diversa indicazione, biglietti 13/10/8/5 euro, riduzioni per over 65, under 26, soci Coop, soci BCC, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso. Prevendite online su www.boxofficetoscana.it e www.ticketone.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita, compresa la Coop Lastra a Signa. Prevendite anche presso il teatro delle Arti (da lun a ven orario 10-14 – mar/giov/ven anche 14-17) e la sera di spettacolo dalle 19.