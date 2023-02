Teatro delle Arti, si festeggia il Carnevale con bambini e famiglie: un laboratorio e il premiato show “Nuova Barberia Carloni”

LASTRA A SIGNA – Una giornata dedicata ai più piccoli al Teatro delle Arti: si inizia con il laboratorio “I baffi del Signor Dalì”, collage creativo sulla fantasia stravagante del grande artista (prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail pubblico@tparte.it). La sera il divertimento è per tutta la famiglia con lo spettacolo vincitore dell’Eolo Award “Nuova Barberia Carloni”. Protagonisti tre clown disoccupati che rilevano un’antica barberia: sciamani e dottori, veri e propri artisti del cuoio capelluto determinati a curare, a suon di lozione, qualunque problema, i barbieri/musicisti ostentano orgogliosi il proprio talento gestuale, certi che il cliente uscirà pulito e liscio, rigenerato nel corpo ed elevato nello spirito.

Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori, sempre in perfetta sintonia tra loro, mescolano con consumata abilità tutto il vario repertorio della Clownerie, dalle acrobazie alla giocoleria, dalla musica dal vivo al teatro di varietà, riescono a creare una vera e propria drammaturgia che ha la sapienza di adattarsi alle varie situazioni che i diversi pubblici suggeriscono, intrattenendo non solo i più piccoli, ma anche gli adulti in un vero e proprio show per tutti. La regia di Mario Gumina, “regala applausi, risate e calorosi riconoscimenti a scena aperta, un’allegria bella, contagiosa, circo, cabaret, varietà insieme. Teatro”.

Soltanto mezzo secolo fa la barberia era nientemeno che il luogo di ritrovo preferito dai signori. Nel gioco, il palco non è altro che la barberia medesima, animata dai tre aspiranti barbieri, e la platea una grande sala d’attesa. Il pubblico tutt’intorno ne definisce i confini spaziali e assurge infine a parte integrante della sala medesima, cioè dello show. Lo spettacolo gioca sul tempo dell’attesa. Attesa del cliente da parte dei barbieri che ingannano il tempo cimentandosi in singolari dimostrazioni di abilità. Attesa anche da parte dello spettatore, il quale, a conti fatti, non può che ‘temere il peggio’. Un’attesa che mistifica una più profonda crisi di identità, giacché ‘essere barbieri’ significa ‘avere un cliente’ così come ‘essere attori’ significa “avere un pubblico”.

Biglietti “Teatro per tutti” al prezzo speciale di 8 euro per gli adulti e 5 euro per chi ha meno di 12 anni. Info e prenotazioni: biglietteria@tparte.it – 055 8720058 – WhatsApp 371 1152940.