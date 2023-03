Teatro delle Arti: venerdì 24 marzo va in scena il testo del Premio Oscar Martin McDonagh “Occidente solitario”

LASTRA A SIGNA – La Macchina del suono mette in scena il testo del Premio Oscar Martin McDonagh: l’appuntamento è al Teatro delle Arti di Lastra a Signa venerdì 24 marzo alle 21 con “Occidente solitario”, diretto da Roberto Salemi, con Roberto Salemi – Coleman Connor, Niccolò Curradi – Valene Connor, Roberto Caccavo – Padre Welsh e Federica Cavallaro – Ragazzina, regia Roberto Salemi, disegno luci Nicola Magnini. “Occidente solitario” racconta infatti quattro anime, chiuse nel loro isolamento esistenziale, che sembrano giunte al capolinea di una vita trascorsa in un mondo crudo e inumano, e per le quali in un modo o nell’altro – è impossibile qualsiasi tipo di incontro, qualsiasi speranza di redenzione. L’opera di Martin McDonagh, vincitore di un Premio Oscar, e di due Golden Globe per la sceneggiatura dei film Tre manifesti a Ebbing Missouri (2018), e Gli spiriti dell’isola (2022), è un testo lungo e complesso, in cui si materializzano, sotto una apparente, tagliente e irresistibile comicità, le ossessioni, le fughe, l’incapacità di esprimere i propri sentimenti, le violenze fisiche e psicologiche, la rabbia, l’impotenza e lo sconforto che attanagliano l’uomo moderno in questo nostro “Occidente” che ci rende sempre meno capaci di condividere le nostre esistenze con quelle altrui; che ci rende, in una parola, sempre più “solitari”. Fortunatamente la scrittura dell’autore è sempre scintillante e mai doma, in un susseguirsi continuo di colpi di scena e di situazioni “al limite” che rivelano una perfetta padronanza della drammaturgia teatrale; scommettendo quindi su questi pochi ma straordinari elementi (gli attori e il testo), a noi il compito di infondere alla scrittura teatrale quella “vita vera” che da ogni battuta – e sopra e sotto ogni battuta – si materializza prepotentemente davanti ai nostri occhi. Info e prenotazioni biglietteria@tparte.it – 055 8720058 WhatsApp 371 1152940.