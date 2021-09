Teatro e inclusione: riaprono le iscrizioni ai laboratori gratuiti per studenti con disabilità. Le lezioni si tengono a Spazio Reale

CAMPI BISENZIO – Sono di nuovo aperte le iscrizioni al percorso teatrale inclusivo gratuito per ragazzi e ragazze con disabilità, che si tiene a Spazio Reale: i laboratori, infatti, sono organizzati da Spazio Reale Formazione, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Soccorso Clown, nell’ambito del progetto europeo ACT-ABLE- drama education lab for young people with disabilities, […]

CAMPI BISENZIO – Sono di nuovo aperte le iscrizioni al percorso teatrale inclusivo gratuito per ragazzi e ragazze con disabilità, che si tiene a Spazio Reale: i laboratori, infatti, sono organizzati da Spazio Reale Formazione, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Soccorso Clown, nell’ambito del progetto europeo ACT-ABLE- drama education lab for young people with disabilities, in un percorso finalizzato a favorire l’inclusione educativa degli studenti con disabilità di età compresa tra gli 11 e i 15 anni e la durata prevista di un anno, fino a giugno 2022.

Possono accedere ai corsi persone con disabilità intellettiva congenita o acquisita, disturbi dello spettro autistico, sindromi genetiche, disabilità sensoriali e disabilità motoria. Per le iscrizioni, è necessario scaricare il modulo disponibile su www.act-able.eu, da inviare, una volta compilato, all’indirizzo di posta elettronica formazione@spazioreale.it. Per tutte le informazioni è possibile chiamare Spazio Reale Formazione al numero 055 899131 (i laboratori sono completamente gratuiti per tutta la loro durata).

“ACT-ABLE – drama education lab for young people with disabilities – si legge in una nota – è frutto del partenariato strategico internazionale che vede coinvolti Spazio Reale Formazione Impresa Sociale SRL – ETS nel ruolo di capofila, Soccorso Clown, la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, l’Università di Usak (Turchia) e Residui Teatro (Spagna), con il supporto nella progettazione di Euro Project Lab (che ha sede in Italia). Il progetto è stato scelto tra le quasi 200 proposte giunte all’agenzia nazionale Indire, nell’ambito del programma europeo Erasmus+”.

Il percorso, della durata di un anno, è stato attivato nei locali di Spazio Reale, è rivolto a ragazzi e ragazze con disabilità che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado e ha l’obiettivo di favorire l’inclusione educativa attraverso attività di tipo teatrale, grazie alle metodologie della commedia fisica e del teatro visuale nella loro qualità di strumenti di potenziamento personale e miglioramento delle capacità di apprendimento.

I ragazzi che prendono parte alle attività sono suddivisi in quattro gruppi che si incontrano una volta la settimana per un’ora e mezzo, il lunedì e il martedì dalle 14.30 alle 16 e dalle 16.15 alle 17.45: i formatori sono gli attori pluripremiati con esperienze decennali di Soccorso Clown, affiancati da formatori esperti della Fondazione Toscana Spettacolo. Il progetto, quindi, ha dato il via a un percorso teatrale inclusivo, che porterà alla formazione della compagnia teatrale ACT-ABLE, composta da attori con disabilità e professionisti. Il percorso è aperto a un massimo di 24 partecipanti e le lezioni si tengono a cadenza settimanale nella sede di Spazio Reale fino a giugno 2022. I colloqui conoscitivi e di presa in carico degli allievi si svolgeranno nella sede di Spazio Reale, alla presenza dei potenziali allievi e dei loro genitori o tutori. Per info: Spazio Reale Formazione Impresa Sociale SRL – ETS, 055 899131 – formazione@spazioreale.it