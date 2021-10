Teatro Manzoni: due spettacoli per Halloween

CALENZANO – Due spettacoli per la notte di Halloween sono in programma al Teatro Manzoni. Domenica 31 ottobre alle 16.30 TeatroLà presenta presenta “Frankestein, un uomo a pezzi” spettacolo di clownerie, marionette e tante risate per bambini da 4 a 10 anni. Uno spettacolo coinvolgente per i bambini, tanto coinvolgente che i bambini dovranno aiutare […]

CALENZANO – Due spettacoli per la notte di Halloween sono in programma al Teatro Manzoni. Domenica 31 ottobre alle 16.30 TeatroLà presenta presenta “Frankestein, un uomo a pezzi” spettacolo di clownerie, marionette e tante risate per bambini da 4 a 10 anni. Uno spettacolo coinvolgente per i bambini, tanto coinvolgente che i bambini dovranno aiutare gli scienziati pazzi fornendo alcuni loro arti, mani, gambe e anche il cervello, per costruire la creatura. Posto unico 7 euro. Alle 21.15 La Macchina del Suono presenta “Danza macabra” letture, spezzoni, canzoni con Roberto Andrioli, Lorenzo Degl’Innocenti, Fabrizio Checcacci ed Elena Talenti regia di Fabrizio Checcacci. Nella serata di Halloween il Teatro Manzoni si trasformerà in una casa stregata, in cui si raccontano storie attingendo dai classici del brivido (da Poe a Lovecraft, da Rilke a Bierce) e si canteranno canzoni tratte dai musical gotici più famosi (Jekill & Hyde, Rocky Horror Show…) il tutto condito con spezzoni di famosi film horror (con intenti terrorizzanti o semplicemente parodistici, da Boris Karloff a Mile Myers), per attraversare il sottile confine tra horror e divertimento. Posto unico 10 euro, i biglietti per questi due spettacoli si possono acquistare direttamente in Teatro o si possono prenotare scrivendo una e-mail a prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it.