Teatro, musica e incontri con gli attori a Calenzano Estate

CALENZANO – Teatro, concerti, incontri con gli attori, reading letterari: torna con oltre 40 eventi, tutti a ingresso gratuito, “Calenzano Estate”. La rassegna, dal 21 giugno al 18 settembre, animerà con appuntamenti culturali Calenzano alto, piazza Vittorio Veneto e i circoli del territorio. In programma appuntamenti con gli attori, intervistati dal giornalista Federico Berti: Gian Marco Tognazzi il 28 giugno, Paolo Hendel l’11 luglio, Sandra Milo il 18 luglio, Luca Calvani il 1 agosto. Musica dal vivo il 21 giugno con la Scuola di musica di Calenzano con una serata a ritmo di soul; il 30 giugno con la musica di Beethoven con la Fondazione del Teatro del Maggio musicale fiorentino in coproduzione con Ventilucenti; il 7 luglio tributo a De André; il 12 luglio omaggio a Dalla e Battisti per i loro 80 anni; il 15 luglio omaggio alla canzone fiorentina con le canzoni di Parigi, Spadaro e Marasco, il 27 luglio “Caffè con i cantautori” con il trio vocale Le Signorine. Il 3 agosto Ginevra di Marco porta al giardino del Castello “Donna Ginevra e le stazioni Lunari”, il 10 settembre ritmo di swing con i Talking Ties ai giardini de le Croci, di Legri e di Carraia.

In calendario un evento speciale in occasione dei 40 anni del Museo del Figurino storico, il 13 luglio: nel giardino del Castello ci sarà la presentazione del volume dedicato alla collezione del MuFis e a seguire l’inaugurazione della mostra “Evoluzione di un museo: Calenzano e i suoi figurini”. “Siamo molto soddisfatti – ha detto Irene Padovani, assessore alla cultura – perché anche quest’anno la nostra rassegna estiva è ricca di appuntamenti e della presenza di artisti di qualità. Abbiamo voluto inserire nel programma di Calenzano Estate un evento per il compleanno del Museo per dare occasione di conoscere meglio questa importante realtà cittadina, cresciuta grazie all’impegno di tanti studiosi, appassionati e collezionisti. Il MuFiS è parte fondamentale del nostro Borgo, sempre più un polo attrattivo, non solo per la presenza del museo e delle sue iniziative, ma anche per gli eventi che animano le sue strade, come Lunaria o appunto, Calenzano Estate”.

Presente nel programma anche la manifestazione “Luglio bambino”, dal 4 al 7 luglio, con eventi pensati per i più piccoli nel giardino del Castello, in collaborazione con associazione Borgo antico. Non mancherà il concorso di pittura estemporanea, arrivato alla sua decima edizione, a cura dell’Associazione Turistica Calenzano, con la premiazione il 10 settembre al Castello. Tanto spazio al teatro con “Le ragazze di San Frediano” con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino (23 giugno), improvvisazioni teatrali (5 luglio, 20 luglio), “Marcovaldo ovvero le stagioni in città” (14 luglio), la prima regionale di “Un autunno d’agosto” tratto dal libro di Agnese Pini (20 luglio). E torna, per il terzo anno, la rassegna “CircolAzioni tra il ricreativo e il culturale”, in collaborazione con il Teatro Manzoni di Calenzano, che vedrà dieci spettacoli, reading e incontri con gli attori in altrettanti circoli calenzanesi, dal 26 giugno al 18 settembre.

“I circoli sono contenitori – ha detto Lorenzo Degl’Innocenti dell’associazione La Macchina del suono a cui è affidata la gestione del teatro comunale Manzoni – che vogliamo riempire di significati nuovi, insieme al lavoro importantissimo svolto dalle associazioni. In programma ci sono ‘Voci svelate’ con testi di autrici iraniane il 26 giugno, un reading creativo sul racconto di Mellville ‘Bartleby lo scrivano’ il 3 luglio, poi un omaggio a Dario Fo il 10 luglio. Saremo a Carraia con lo scrittore Marco Vichi il 17 luglio per parlare dei suoi personaggi, poi una riflessione su Calvino a cento anni dalla nascita con ‘Calvinismi’ il 24 luglio e una serata con un duo basso e voce a Legri; il 7 agosto serata dedicata a Villaggio con ‘Com’era umano lui’. Si torna poi a settembre con una serata su Pinocchio e i luoghi in cui è ambientato nella Piana, l’11 settembre un’indagine letteraria e sentimentale su Zeffirelli e Callas e ultimo appuntamento il 18 settembre sonetti satirici in fiorentino sulla Divina Commedia”. L’accesso agli eventi è gratuito, in alcuni casi la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti, per tutte le info www.comune.calenzano.fi.it e profili social di Calenzano Eventi.