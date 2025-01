Teatro, musica, gite e visite ai musei: ecco il programma dell’associazione Anziani

SESTO FIORENTINO – Presentato all’Associazione comunale Anziani il programma delle visite a mostre e musei, gite e per seguire gli spettacoli teatrali per quest’anno. “L’iniziativa principale del programma piuttosto ampio di questo 2025 – ha detto il presidente Giacomo Svicher – sarà la visita ad Auschwitz che vuole tenere vivo il ricordo di orrori avvenuti […]

SESTO FIORENTINO – Presentato all’Associazione comunale Anziani il programma delle visite a mostre e musei, gite e per seguire gli spettacoli teatrali per quest’anno. “L’iniziativa principale del programma piuttosto ampio di questo 2025 – ha detto il presidente Giacomo Svicher – sarà la visita ad Auschwitz che vuole tenere vivo il ricordo di orrori avvenuti durante la seconda guerra mondiale. A 80 anni dal conflitto sarà un’occasione per riflettere anche sulle 57 guerre attualmente in essere”. Inoltre la storica dell’arte ed ex direttrice del Museo Civico di Prato Maria Pia Mannini ha illustrato le varie località citate nel programma, soffermandosi su varie visite a città a mostre e musei ritenute molto interessanti e, spesso, anche al di fuori del turismo di massa. Infine l’assessore alla Cultura del Comuna di Sesto Fiorentino Jacopo Madau ha espresso il suo apprezzamento per il programma presentato, per il servizio che l’Associazione rende alla città, ponendo l’accento sui costi eccessivi degli ingressi a mostre e musei e impegnandosi a sollecitare la Città Metropolitana ad intervenire affinché agli abitanti del territorio possano essere riservate delle facilitazioni.

Dall’11 febbraio inizia il programma delle visite alle mostre fiorentine: oltre a quella in Orsammichele, il 4 marzo di terrà quella agli “Impressionisti in Normandia” e al Museo degli Innocenti e poi al Complesso di Santa Maria Novella alla quale seguirà quella all’Ospedale S. Maria Nuova. Gli spettacoli in programma da seguire previsti dal programma sono: al Teatro Politeama Pratese – Prato il 20 gennaio “Matteotti (anatomia di un fascismo) alle 21 di Stefano Massini con Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, al Teatro della Pergola di Firenze il 27 febbraio “Il fu Mattia Pascal” alle 19 con Geppy Gleijeses regia Marco Tullio Giordana, sempre al Teatro della Pergola di Firenze il 9 marzo alle 16 “Gente di facili costumi” con Flavio Insinna e Giulia Fiumei, sempre alla Pergola il 17 aprile alle 19 con “La buona novella” con Neri Marcorè, al Teatro Politeama Pratese domenica 4 maggio alle 16 “Il cappello di paglia di Firenze” di Eugene Labiche. Oltre a teatro sono previsti gli spettacoli del Maggio Musicale di Firenze con un ricco programma e le gite.