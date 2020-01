Teatro. “Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì” al Manzoni

CALENZANO – “Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì” è il titolo dello spettacolo di e con Giulia Pont per la regia e la collaborazione drammaturgia di Carla Carucci, in programma sabato 25 gennaio alle 21.15 al Teatro Manzoni. Lo spettacolo rientra nel cartellone “Regole e sentimenti” del Teatro delle Donne.

La storia. Una ragazza nata “per miracolo” e, dunque, con molte aspettative sulla vita. Di fronte a lei, però, una realtà diversa da quella immaginata: una madre iper apprensiva, un mondo del lavoro ingiusto, una relazione amorosa senza amore ma con tanta stima, una vocina interiore che tenta continuamente di auto-sabotarla… Un monologo, ironico e dal ritmo incalzante, che racconta l’eterno scontro tra aspettative e realtà e che, in una dimensione intima e giocosa, svela certi funzionamenti ‘malati’ della nostra epoca e di noi stessi, mettendo nelle mani del pubblico la messa in scena di un finale.

Per informazioni e prenotazioni: 055.8877213.