Teatro. “Purgatorio, Inferno e Paradiso” della compagnia Santo Stefano

CAMPI BISENZIO – “Purgatorio, Inferno e Paradiso” è la commedia di Augusto Novelli che andrà in scena al Teatro Santo Stefano a cura della Compagnia Santo Stefano, sabato 11 gennaio alle 21.30.

La commedia, in vernacolo fiorentino, è ambientata agli inizi del secolo scorso a Firenze e racconta la storia di due genitori dalle idee molto rigide che tengono “a catena” la loro figliola in età da marito. Ma le cose non vanno come i genitori vogliono e così, complice un vaso di fiori e la finestra che si affaccia sulla strada, troveranno non poche difficoltà a tenere a bada Cupido pronto a portare scompiglio in famiglia e non solo.

In scena: Marco Faggi, Giuliana Panerai, Debora Iacopini, Davide Gerini, Massimo Ramazzotti, Antonella Dimino, Silvia Fratini e il giovanissimo Simone Panerai. Regia di Filippo Faggi, Costumi di Giuliana Panerai

La commedia replica domenica 12 gennaio alle 15.30, sabato 18 gennaio alle 21.30 e domenica 19 gennaio alle 15.30.