Teatrodante Carlo Monni: ad Halloween va in scena il “Rocky Horror Live Concert Show”

CAMPI BISENZIO – Al Teatrodante Carlo Monni Halloween si festeggia con il “Rocky Horror Live Concert Show”, il musical dark per eccellenza firmato da Richard O’Brien nell’adattamento della compagnia Magnoprog, con la regia di Riccardo Giannini. Ormai di casa sul palcoscenico di Campi Bisenzio, da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre (sabato e domenica alle 21.30, lunedì alle 17.30) lo spettacolo andrà in scena in un’edizione speciale. Molte le sorprese che accompagneranno Brad Majors e Janet Weiss nel loro insolito viaggio notturno, coinvolgendo anche il pubblico in sala e invitandolo a partecipare ad uno show ritmato, divertente e intrigante (info e prenotazioni www.teatrodante.com).

Originale versione in lingua italiana (solo nelle parti cantate è stato mantenuto l’inglese) di una delle opere più divertenti e trasgressive della storia del rock, il Rocky Horror Live Concert Show vede oltre 20 artisti in scena tra ballerini, attori, cantanti e musicisti. “Sedici anni e mezzo fa – spiega Giannini – mi sono imbattuto casualmente in uno spettacolo che mai avrei pensato di dirigere: Il Rocky Horror Show. Non avevo idea che avremmo proseguito le repliche fino ad oggi, e che sarebbe diventato per me casa, amicizia, soddisfazione, gioia. Tre sono state le mie regie, che hanno portato lo spettacolo a rinnovarsi nell’allestimento in tutte le parti artistiche e creative: scenografia, coreografie, costumi e, cosa non da poco, gli arrangiamenti musicali. Infatti siamo fieri di dire che lo spettacolo è e sarà sempre interamente suonato dal vivo”. Ingresso: Platea 20 euro intero, 19 euro ridotto, palchi I ordine 18 euro intero, 17 euro ridotto, palchi II ordine 16 euro intero, 15 euro ridotto.

