Teatrodante Carlo Monni: eventi sospesi

CAMPI BISENZIO – Eventi sospesi anche al Teatrodante Carlo Monni. Attraverso la propria pagina Facebook l’annuncio che le prove potranno essere seguite in streaming e sul sito internet www.teatrodante.it. La sospensione, fino al 3 aprile, è in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo. Sul sito www.teatrodante.it e in diretta facebook sarà possibile assistere alle prove di Inferno, lo spettacolo dedicato alla vita di Antonio Manzi, Marcovaldo, lettura musicale tratta da Italo Calvino con Andrea Bruni e l’orchestra la Filharmonie e L’attesa, spettacolo dedicato ai duecento anni della città di Viareggio, riprogrammato per il prossimo 4 aprile al Teatro Jenco.