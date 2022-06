Teatrodante Carlo Monni, la scuola di teatro chiude la stagione con “Il nome della mela”

CAMPI BISENZIO – Siamo arrivati all’ultimo gruppo della scuola di teatro del Teatrodante Carlo Monni e a salire sul palcoscenico con il saggio-spettacolo di fine anno, in programma oggi, venerdì 17 giugno, alle 21 sarà la “Compagnia dei giovani”, che presenterà lo spettacolo “Il nome della mela”, con Viola Bertini, Gaia Briccolani, Ginevra De Totero, Vincenzo Manica, Maria Milione, Valentina Scarselli, Matilde Tarchiani e Lorenzo Vanni, per la regia di Manola Nifosì. Il giardino dell’Eden è appena stato creato (ma è un giardino o piuttosto un parco?) e giovani creature si aggirano alla scoperta di questo mondo nuovo, tutto da conoscere e inventare e ordinare e catalogare e… Ma perché non si può mangiare la mela? E perché il vaso non va aperto? Perché non si può varcare quella porta? Ed è davvero tutto qua oppure dietro le colline, oltre al fiume, c’è ancore tanto da scoprire? E questi divieti cosa nascondono? Una mente giovane, vivace ed intelligente non si fa limitare dai divieti. E dietro la disobbedienza spesso si nasconde un’emancipazione.

“Il laboratorio – si legge in una nota – è un viaggio che conduce alla conoscenza del collettivo e alla presa di coscienza della propria identità espressiva e gestuale. Attraverso la tecnica dell’improvvisazione i ragazzi scoprono e potenziano le singole capacità espressive alla ricerca del rapporto con l’altro. La creazione della proposta spettacolo è frutto del materiale prodotto all’interno del laboratorio teatrale e vede tutti partecipi dell’atto creativo”. La direzione della scuola è di Manola Nifosì e la direzione artistica del teatro di Andrea Bruno Savelli mentre gli insegnanti sono Manola Nifosì, Sergio Aguirre, Luigi Monticelli, Matilde Tarchiani e Valentina Cappelletti. Biglietti 8,50 euro, info e prenotazioni: 0558940864 -3403638170, biglietteria@teatrodante.it. Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. I corsi ripartiranno a metà settembre, invia una e-mail all’indirizzo biglietteria@teatrodante.it o un messaggio WhatsApp al numero 3463038170 per avere maggiori informazioni sulle attività della scuola per la stagione 2022-2023.