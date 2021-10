Temporali in arrivo, codice arancione in Toscana da mezzanotte fino alle 6 del 5 ottobre

CAMPI BISENZIO – L’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica porta un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche. In base al bollettino emesso dalla Sala unificata della protezione civile è prevista criticità arancione per temporali forti dalla mezzanotte di martedì 5 ottobre fino alle 6, sempre del 5 ottobre, nelle zone a nord ovest della Toscana e lungo […]

CAMPI BISENZIO – L’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica porta un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche. In base al bollettino emesso dalla Sala unificata della protezione civile è prevista criticità arancione per temporali forti dalla mezzanotte di martedì 5 ottobre fino alle 6, sempre del 5 ottobre, nelle zone a nord ovest della Toscana e lungo tutta la costa compreso l’Arcipelago, con particolare intensità di pioggia prevista in provincia di Massa Carrara, già a partire dal tardo pomeriggio di oggi 4 ottobre .

Sempre per oggi è livello di criticità gialla per mareggiate e temporali lungo la costa, le isole e nella parte nord ovest della Toscana, la stessa in cui dalla mezzanotte del 5 ottobre scatterà l’allerta arancione. Da mezzanotte del 5 ottobre fino alle 6 di martedì 5 ottobre tutta la Toscana sarà interessata oltre che dalla criticità arancione già detta, anche dalla criticità gialla per temporali anche nell’interno, eccetto la Val tiberina e la Valdichiana. Dal pomeriggio di oggi vento di Scirocco forte sull’Arcipelago, sulla costa grossetana e sui rilievi nord-occidentali. Da domani 5 ottobre Libeccio con raffiche anche forti sulla costa centro settentrionale