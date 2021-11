Teneva la droga nel giubbotto: arrestato dai Carabinieri

CAMPI BISENZIO – Arrestato dai Carabinieri della Stazione di San Piero a Ponti un cittadino extracomunitario per detenzione fini spaccio di sostanze stupefacenti. E’ accaduto ieri, nell’ambito di un servizio, finalizzato alla prevenzione del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri di San Piero a Ponti. L’uomo, un cittadino marocchino E.M.M. 20enne, disoccupato in Italia senza fissa era in via delle Molina e i militari stavano intervenendo in attività info-investigativa, connessa a riscontri di segnalazioni di spaccio di sostanze stupefacenti effettuato, hanno visto l’uomo che cercava di allontanarsi e disfarsi del giubbotto che indossava. I carabinieri hanno fermato l’uomo e hanno trovato all’interno del capo di abbigliamento: 2,77 grammi di Cocaina suddivisa in nr. 4 dosi; 8,02 grammi di Hashish confezionata in 5 involucri; 60 euro in banconote vario taglio, provento attività illecita. Per l’uomo sono scattate le manette ed è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo disposto nella mattinata odierna.