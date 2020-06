Tenta di buttarsi in mezzo alla strada: fermato dalla Polizia municipale

CALENZANO – Ha tentato più volte di buttarsi in mezzo alla strada ed è stato fermato solo con l’arrivo dei sanitari di due ambulanze e di pattuglia della Polizia Municipale. Il fatto è accaduto nel centro cittadino sabato scorso nel pomeriggio, l’uomo che non è residente a Calenzano, era in stato di ubriachezza e con […]

CALENZANO – Ha tentato più volte di buttarsi in mezzo alla strada ed è stato fermato solo con l’arrivo dei sanitari di due ambulanze e di pattuglia della Polizia Municipale. Il fatto è accaduto nel centro cittadino sabato scorso nel pomeriggio, l’uomo che non è residente a Calenzano, era in stato di ubriachezza e con atteggiamenti molesti si buttava continuamento in mezzo alla strada con il rischio di provocare incidenti. Alcuni cittadini hanno avvisato la Polizia municipale che è interventa. Per fermare l’uomo però, è stato necessario far intervenire due ambulanze con medico a bordo. C’è stata una colluttazione tra l’uomo, il personale sanitario e i vigili e un’agente è stata ferita, con prognosi di 14 giorni.

Solo dopo che i sanitari hanno sedato l’uomo questi si è calmato ed è stato ricovertao in ospedale per altre patologie.

“Esprimo la mia solidarietà e quella di tutta l’Amministrazione all’agente di Polizia Municipale e al personale del 118 rimasti feriti – ha commentato il Sindaco Riccardo Prestini -. Il loro intervento ha garantito la sicurezza dei cittadini, evitando che l’uomo, gli automobilisti o i passanti rimanessero coinvolti in incidenti o altri episodi rischiosi”.