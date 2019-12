Tenta di rubare in un’abitazione ma viene scoperto: arrestato dopo un inseguimento

FIRENZE – Nella serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze, coadiuvati dai militari del Nucleo Radiomobile di Firenze, hanno arrestato per l’ipotesi di reato di tentata rapina, un giovane 18enne, nato a Firenze ma di origini slave e domiciliato a Sesto Fiorentino. Erano le 19 quando il proprietario di un’abitazione di via Pastrengo, nel rincasare, si è accorto della presenza di un uomo in procinto di entrare in casa da una finestra appena forzata. Il proprietario ha iniziato a urlare dopo essersi reso conto che un’altra persona era già in casa. I due malviventi, vistisi scoperti, si sono dati quindi alla fuga separandosi. Uno è riuscito a scappare mentre l’altro, nel fuggire, ha strattonato il proprietario di casa facendolo cadere al suolo. Ne è scaturito un inseguimento a piedi, insieme anche ad altri vicini di casa, La circostanza viene notata da un carabiniere in borghese, libero dal servizio, del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze che interviene bloccando definitivamente il malvivente in viale Nervi. Sul posto sono arrivati altri militari già impegnati in pattuglia, nonché un equipaggio del Nucleo Radiomobile Firenze. Il giovane arrestato, accusato di tentata rapina, è stato condotto al carcere di Sollicciano. Il complice è tuttora ricercato.