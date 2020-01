Tenta di rubare un Pc in una concessionari di auto. Arrestata dai carabinieri

SESTO FIORENTINO – Ha tentato di rubare un Pc, ma la donna, una 45enne di origine sudamericana, è stata arrestata dai carabinieri per tentato furto. La donna si era presentata in una concessionaria di via del Cantone fingensosi interessata all’acquisto di una vettura, ma poi ha tentato di rubare un Pc e nasconderlo sotto gli abiti. Questo gesto è stato notato dal personale che ha avvisato i carabinieri. La donna avrebbe agito con due complici, che sono riusciti a scappare portando via due smartphone che si trovavano su una delle scrivanie degli addetti alle vendite.