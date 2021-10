Tenta di rubarle la borsa fuori dal supermercato. Ma l’intervento di “Mosè” mette in fuga il ladro

CAMPI BISENZIO – Il fatto si è verificato nei giorni scorsi quando una signora era uscita da un supermercato di Campi Bisenzio dopo avere fatto la spesa. Messe le buste in macchina e appoggiata la borsa dal lato del passeggero, ha visto avvicinare un giovane che velocemente ha aperto lo sportello e si è impossessato della borsa. Nel parcheggio era per fortuna presente “Mosè” (nella foto) questo il suo nickname, che già in più di un’occasione abbiamo presentato ai nostri lettori. “Mosè”, infatti, per più di venti anni è stato un soldato dei reparti speciali dell’esercito italiano. Ma non solo, basti pensare alle sue tante missioni all’estero o a quando a Mogadiscio era una delle guardie del corpo del contingente italiano e ha avuto a che fare anche con i giornalisti, fra cui Ilaria Alpi e Carmen La Sorella, che erano lì per svolgere il loro lavoro di cronisti.

“Mosè” ha assistito alla scena e quando ha visto il ragazzo scappare, non ci ha pensato un attimo e si è messo a rincorrerlo, insieme a un’altra persona. Il ladro ha svoltato in via Cattaneo dove ha gettato la borsa per terra tenendo però con sé il portafogli. Ma quando ha visto che i suoi “inseguitori” non mollavano, ha buttato anche quello per dileguarsi in una delle strade interne. “Mosè” ha recuperato il portafogli e lo ha riconsegnato alla signora che poi si è recata a fare denuncia presso i Carabinieri.