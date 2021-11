Tentano di rubare rossetto e cerotti: denunciati dai Carabinieri

CAMPI BIASENZIO – Tentano di rubare prodotti per la cura e igiene personale: denunciati in stato di libertà due romeni. I Carabinieri della Stazione Carabinieri di San Piero a Ponti, nel pomeriggio di sabato, durante una serie di controlli sul territorio, hanno denunciato in stato di libertà due cittadini romeni, C.C.S. di 45 anni e […]

CAMPI BIASENZIO – Tentano di rubare prodotti per la cura e igiene personale: denunciati in stato di libertà due romeni. I Carabinieri della Stazione Carabinieri di San Piero a Ponti, nel pomeriggio di sabato, durante una serie di controlli sul territorio, hanno denunciato in stato di libertà due cittadini romeni, C.C.S. di 45 anni e M.L.S. di 36 anni, che avevano tentato di impossessarsi di alcuni prodotti per la cura personale (rossetto, cerotti e ricarica per spazzolino elettrico).

I fatti sono avvenuti presso il negozio Tigotà in via Barberinese: i due, forse sperando di passare inosservati, si erano introdotti all’interno del negozio, con la merce in esposizione e fingere un eventuale acquisto; nel frattempo hanno provato a distrarre i commessi alla vendita per asportare la merce che poi hanno nascosto dentro il giubbotto che indossavano. Ad allertare il 112 è stato lo stesso personale addetto alla vendita che ha fermato i due, unitamente ai Carabinieri, dopo aver superato le casse. La refurtiva, del valore di 50 euro è stata recuperata e restituita al negozio, i due deferiti in stato di libertà per furto aggravato in concorso.