Tentano di rubare vestiti all’Oviesse: denunciati dai Carabinieri

SESTO FIORENTINO – Fine settimana impegnativo per i Carabinieri del Comando Provinciale di Firenze, che messo in atto un articolato servizio di controllo su tutto il territorio. Per quanto riguarda la Piana, sabato i militari dell’Arma della Stazione di Sesto Fiorentino hanno denunciato in stato di libertà tre cittadini albanesi, rispettivamente di 20, 21 e 22 anni, tutti studenti universitari a Firenze, che avevano tentato di impossessarsi di alcuni capi di abbigliamento presso il negozio Oviesse. I tre giovani si erano introdotti all’interno del negozio e, con la scusa di visionare la merce in esposizione e fingere un acquisto, hanno cercato di distrarre i commessi rubando alcuni capi di abbigliamento che hanno nascosto dentro uno zainetto. Ma il tentativo di furto è andato male perché gli addetti alla sicurezza li hanno visti e hanno chiamato i Carabinieri. I tre sono stati fermati e denunciati mentre la refurtiva è stata restituita al negozio.