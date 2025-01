Terminati i lavori esterni della ex Lucciola, nei prossimi mesi l’inaugurazione

SESTO FIORENTINO – Mancano gli arredi interni e gli ultimi ritocchi e poi l’edificio della ex Lucciola sarà pronto per essere inaugurato. Il taglio del nastro dell’immobile restaurato di piazza IV Novembre è previsto per i primi mesi dell’anno. “Ci siamo. – dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Claudia Pecchioli – Finalmente, dopo […]

SESTO FIORENTINO – Mancano gli arredi interni e gli ultimi ritocchi e poi l’edificio della ex Lucciola sarà pronto per essere inaugurato. Il taglio del nastro dell’immobile restaurato di piazza IV Novembre è previsto per i primi mesi dell’anno. “Ci siamo. – dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Claudia Pecchioli – Finalmente, dopo un percorso non semplice dal punto di vista amministrativo, tra blocchi legati all’emergenza sanitaria e la necessità di fare nuove gare in seguito alle difficoltà economiche della ditta aggiudicataria, si avvicinano alla conclusione i lavori della nuova Lucciola”.

In questi anni di lavori, infatti, si sono alternate alcune ditte condizione che ha bloccato per lunghi periodi l’intervento di recupero dell’edificio allungando i tempi per la conclusione. “Da alcune settimane sono state tolte le impalcature, – spiega Pecchioli – offrendo un assaggio di quello che sarà questo spazio di cultura e socialità in pieno centro. Lo inaugureremo nel primi mesi di questo nuovo anno, riaprendo un luogo importante per Sesto Fiorentino, con una nuova porta di accesso al centro attraverso il giardino, una struttura polifunzionale per eventi e attività aperte a tutta la città”.