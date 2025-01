Terminato l’intervento di riqualificazione del cornicione alla scuola primaria Leonardo Da Vinci

SIGNA – È terminato nei giorni scorsi l’intervento di riqualificazione del cornicione della scuola primaria Leonardo da Vinci. “Pur non avendo mai presentato criticità particolari il cornicione necessitava di un intervento di manutenzione in più parti e la situazione era da tempo monitorata dagli uffici. Ora, finalmente, l’intervento è stato ultimato”: ad annunciarlo il sindaco di Signa Giampiero Fossi e l’assessore alla scuola Marcello Quaresima che stamani si sono recati in via Roma per un sopralluogo e per verificare le opere di manutenzione eseguite. “Sono stati definitivamente completati i lavori di riqualificazione del cornicione della scuola, che si sono conclusi con la rimozione delle coperture provvisorie posizionate in prossimità degli ingressi del plesso scolastico, – hanno aggiunto – complessivamente l’amministrazione comunale ha speso oltre 80.000 euro per realizzare gli interventi sulle gronde, consentire il rifacimento della copertura e rivedere i pluviali di scarico, oltre a procedere con la ritinteggiatura di tutta la porzione del cornicione e a realizzare il sistema di allontanamento dei volatili, un accorgimento fondamentale per preservare al meglio l’intervento realizzato”. “Si tratta di un intervento di manutenzione importante – hanno concluso – per garantire efficienza e decoro, un investimento che va a beneficio dell’intera comunità scolastica la cui sicurezza non è mai stata messa a repentaglio”.