“Terre di Presepi”, sabato 23 l’appuntamento conclusivo con il contest in diretta Facebook da Signa

SIGNA – L’appuntamento è per dopo domani, sabato 23 gennaio, quando, con inizio alle 12 in diretta sulla pagina Facebook di Terre Di Presepi, la giuria ufficializzerà il risultato del contest nazionale sul presepe fatto in famiglia che aveva come “tema” “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. I risultati saranno trasmessi in diretta dal Comune […]

SIGNA – L’appuntamento è per dopo domani, sabato 23 gennaio, quando, con inizio alle 12 in diretta sulla pagina Facebook di Terre Di Presepi, la giuria ufficializzerà il risultato del contest nazionale sul presepe fatto in famiglia che aveva come “tema” “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. I risultati saranno trasmessi in diretta dal Comune di Signa, che è una delle città fondatrici dell’Associazione Nazionale Città del Presepe e sarà anche l’occasione per conoscere meglio il Presepe artistico di Lecore e il Presepe artistico di San Miniato a Signa insieme a tutte quelle che sono le proposte presepiali della cittadina toscana. “Ma questo – spiegano gli organizzatori – è solo l’inizio, seguiranno nei giorni successivi altri incontri in webinar in cui, insieme ai presepisti partecipanti al contest, parleremo e racconteremo l’Italia dei Presepi”.