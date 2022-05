Terremoto: il punto del sindaco Metropolitano con la Protezione civile

CAMPI BISENZIO – Il sindaco del Comune di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella ha fatto il punto della situazione con i responsabili della Protezione civile metropolitana Leonardo Ermini e comunale e con il Comandante dei Vigili del Fuoco Gennaro Tornatore. Dai sopralluoghi effettuati, spiega Nardella, non sono risultati danni a persone e cose in tutto il territorio metropolitano. Sono in corso verifiche su due segnalazioni di crepe.

Vi è stata solo molta paura, come dimostrano i dati della centrale 112, che ha ricevuto 220 chiamate in 10 minuti, 350 in totale dopo 40 minuti. La scossa è stata sentita distintamente perché non è avvenuta in profondità.