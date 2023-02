Terremoto, la tragica normalità di un evento eccezione: se ne parla in un seminario dell’Ordine dei geologi della Toscana

FIRENZE – “Terremoto in Turchia: la tragica normalità di un evento eccezionale”: è questo il tema dell’incontro organizzato dall’Ordine dei geologi della Toscana e in programma venerdì 17 febbraio dalle 15 alle 17. Si tratta di un seminario on line per capire meglio l’attività sismica. “Abbiamo organizzato questo seminario aperto a tutti, per dare alcune risposte alle […]

FIRENZE – “Terremoto in Turchia: la tragica normalità di un evento eccezionale”: è questo il tema dell’incontro organizzato dall’Ordine dei geologi della Toscana e in programma venerdì 17 febbraio dalle 15 alle 17. Si tratta di un seminario on line per capire meglio l’attività sismica. “Abbiamo organizzato questo seminario aperto a tutti, per dare alcune risposte alle tante domande che ci siamo fatti guardando le tragiche immagini di distruzione che questo evento ha portato con sé, – ha spiegato il presidente dell’Ordine dei geologi della Toscana, Riccardo Martelli – è un primo incontro nel corso del quale parleremo anche di prevenzione, unica vera arma che abbiamo a disposizione per difenderci dai fenomeni sismici”. Il seminario online sarà tenuto da Samuele Agostini, ricercatore all’IGG-Cnr Pisa. Per le iscrizioni basterà andare sul sito della Fondazione dei Geologi Toscana (https://fondazione.geologitoscana.it) e cliccare nella sezione attività (agli iscritti all’ordine saranno riconosciuti due crediti).