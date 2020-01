Terremoto nel Mugello: cena di solidarietà al circolo Arci Dino Manetti

CAMPI BISENZIO – “Il Mugello si rialza”. E’ questo il “leit motiv” dell’iniziativa in programma il prossimo 24 gennaio e che non avrebbe bisogno di ulteriori spiegazioni. Si tratta, infatti, di un’iniziativa promossa dal circolo Arci Dino Manetti e dal Comune di Campi in collaborazione con la Pro loco per Barberino, una cena di raccolta fondi e solidarietà per le popolazioni colpite dal terremoto. Per sostenere il progetto e dare il proprio sostegno l’appuntamento è per venerdì 24 gennaio alle 20 presso il circolo Arci Dino Manetti, a Campi Bisenzio, alla presenza degli amministratori del Comune di Campi Bisenzio e dei Comuni del Mugello colpiti dal sisma. La cena ha il costo di 20 euro (bambini 15). Per prenotazioni rivolgersi al circolo, scrivere una e-mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonare ai numeri 3665663205 e 3666812561.