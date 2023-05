Terzo incidente in pochi giorni a Firenze, Giannelli (FdI): “Verificare la manutenzione dei treni oltre che dei binari”

FIRENZE – “Bene la decisione di Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che fa sapere che farà un sopralluogo a Firenze per verificare di che evento si tratti e capire se possa essere collegato a quelli precedenti”: a dirlo è Giampaolo Giannelli, responsabile provinciale dipartimento trasporti Fratelli d’Italia, che aggiunge: “Perché se è vero che tre indizi fanno una prova, il terzo incidente in 17 giorni che riguarda treni dello snodo di Firenze, costringe necessariamente a un sopralluogo per capire cosa sta accadendo. Perché, lo ricordiamo, e lo abbiamo visto il 18 aprile, 20 aprile e 4 maggio, quando ci sono stati i tre incidenti (che per fortuna non hanno avuto gravi conseguenze per il personale a bordo) lo snodo fiorentino, per come è strutturato, è un crocevia essenziale per la circolazione ferroviaria nazionale ed eventuali problemi provocano ripercussioni da nord a sud dell’Italia. Magari sarà opportuno, in concomitanza con le verifiche di Ansfisa, non solo capire cosa è accaduto, ma anche verificare lo stato della manutenzione dei treni affinché simili incidenti non si verifichino di nuovo. Abbiamo inoltre appreso che l’assessore regionale Baccelli, dopo il terzo incidente, abbia chiesto dei chiarimenti. Meglio tardi che mai….”.