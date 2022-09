Terzo Polo: martedì 20 cena elettorale al circolo Nuova Zambra

La campagna elettorale entra nell’ultima settimana e ormai i giorni che ci dividono dal voto del 25 settembre sono veramente pochi, con tante persone che si stanno chiarendo le idee.

Il Terzo Polo sta portando avanti la linea della serietà e della verità nel dialogo coi cittadini, con decine e decine di volontari che anche nella zona della Piana fiorentina si stanno facendo in quattro per aiutare i propri concittadini a capire le nostre proposte. Vogliamo portare in Parlamento la competenza e i nostri candidati nei collegi uninominali, Gabriele Toccafondi e Stefania Saccardi, sono una garanzia in tal senso. La gente ci ferma per strada, ci fa domande, ci dimostra la propria vicinanza: c’è un vento nuovo che dal 26 settembre prenderà sempre più forza.

Per prepararci agli ultimi giorni di campagna elettorale domani 20 settembre ci ritroveremo alle 20,00 al Circolo Nuova Zambra per la Cena del Terzo Polo, con la presenza di Gabriele Toccafondi e di altri candidati. Trascorreremo una bellissima serata in compagnia parlando di cosa significhi per noi l’Italia Sul Serio.

I posti disponibili iniziano a scarseggiare, chi vuol partecipare ci contatti alla mail sestofiorentino@sedi-italiaviva.it per la prenotazione. Costo 20 euro (per i bambini sotto i 12 anni costo 5 euro).