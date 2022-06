“Terzo settore ed enti pubblici, le opportunità del futuro”: convegno organizzato da Misericordie e Fondazione Turati

FIRENZE – Da nuove forme di rapporto tra enti locali ed ETS, enti del Terzo settore, opportunità e importanti risposte in ambito sociosanitario e sanitario. Un convegno in programma a Firenze domani, giovedì 30 giugno, alle 9 si propone di esplorarle, offrendo un’occasione di confronto a partire da una prospettiva regionale: “Co-programmare il futuro degli ETS. Co-progettare gli […]

FIRENZE – Da nuove forme di rapporto tra enti locali ed ETS, enti del Terzo settore, opportunità e importanti risposte in ambito sociosanitario e sanitario. Un convegno in programma a Firenze domani, giovedì 30 giugno, alle 9 si propone di esplorarle, offrendo un’occasione di confronto a partire da una prospettiva regionale: “Co-programmare il futuro degli ETS. Co-progettare gli ETS del futuro”, questo il titolo dell’evento, si terrà presso l’auditorium Giovanni Spadolini di Palazzo del Pegaso (via Cavour 4), dove è previsto l’intervento di rappresentanti istituzionali, esperti ed esponenti del settore. L’iniziativa è promossa dalla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana in collaborazione con la Fondazione Filippo Turati Onlus con il contributo del Consiglio regionale.

La Toscana è stata una delle prime regioni a recepire, con la legge regionale 65/2020, la normativa nazionale in vigore che prevede la possibilità di instaurare tra ETS e pubblica amministrazione un rapporto volto a una co-programmazione e co-progettazione. Al momento ancora poco conosciuta e «battuta», tale normativa offre agli enti locali l’opportunità di non procedere tramite il sistema di evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi, bensì di valutare istanze e proposte di intervento basate sul fabbisogno rilevato direttamente e quotidianamente dagli attori del settore e dunque dagli ETS, chiamati così ad assumere un ruolo più attivo e propositivo.

Per dare corpo a quanto suggerito da questa nuova e proficua forma di rapporto, mostrando al contempo quanto in termini di propositività e programmazione condivisa gli ETS possono offrire alle istituzioni, il convegno prevede interventi specifici e una tavola rotonda. Ad aprire i lavori sono stati invitati Antonio Mazzeo (presidente del Consiglio regionale), Serena Spinelli (assessore regionale al Welfare) e Alberto Corsinovi, presidente Federazione Misericordie della Toscana. Successivamente Luca Gori, professore della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, tratterà il tema del rapporto tra Terzo settore e “amministrazione condivisa”, affrontandone stato d’attuazione e prospettive. L’avvocato Luca Degani, presidente di Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale) Lombardia, parlerà invece delle residenze per anziani e disabili, toccando la questione del rapporto tra il solidarismo del Terzo Settore e il mondo della finanza.

Seguirà una tavola rotonda che vedrà il Terzo settore toscano presentarsi più nel dettaglio: coordinata da Maurizio De Scalzi (direttore generale Fondazione Turati), vedrà partecipare Federico Gelli (direttore dell’assessorato regionale alla Sanità), Giuseppe Mussi (direttore generale Anffas – Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale di Massa Carrara), Roberto Cutajar (presidente dell’Associazione religiosa degli istituti socio-sanitari), Mauro Torselli (Fondazione Opera diocesana di Firenze) e Matteo Biffoni, sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana. L’accesso al convegno è gratuito e sarà contingentato ai sensi della normativa anti Covid-19: è gradita la prenotazione all’indirizzo e-mail toscanasegreteria@misericordie.org.