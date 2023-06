Tessile e moda, a Prato formazione e lavoro con il Centro per l’impiego e le aziende del settore

PRATO – ARTI, Agenzia regionale per l’impiego della Toscana, tramite il Centro per l’impiego di Prato, organizza l’evento “Opportunità di formazione e di lavoro nel settore moda-tessile”. L’appuntamento è per venerdì 16 giugno a Prato, presso l’Istituto Tullio Buzzi in viale della Repubblica 9, con gli operatori che informeranno sui percorsi di ricollocamento occupazionale, rivolti […]

PRATO – ARTI, Agenzia regionale per l’impiego della Toscana, tramite il Centro per l’impiego di Prato, organizza l’evento “Opportunità di formazione e di lavoro nel settore moda-tessile”. L’appuntamento è per venerdì 16 giugno a Prato, presso l’Istituto Tullio Buzzi in viale della Repubblica 9, con gli operatori che informeranno sui percorsi di ricollocamento occupazionale, rivolti a tutti coloro che sono interessati a lavorare nel settore tessile. Dalle 14.30 i colloqui dei candidati con cinque aziende del settore fra cui Alma Spa di Campi Bisenzio.

“Opportunità di formazione e di lavoro nel settore moda-tessile per i beneficiari del programma Gol (Piano di riforma delle politiche attive del lavoro previsto dal Pnrr)”: questo il tema dell’iniziativa promossa da ARTI con la collaborazione di Pin, Polo universitario città di Prato e fondazione Its Mita, Made in Italy Tuscany Academy a partire dalle 10.30. L’occasione giusta per discutere della mancanza di figure professionali nel comparto e della possibilità di assorbire nuovi lavoratori da parte del settore moda-tessile di Prato: la situazione generale del distretto è positiva, la produzione del primo trimestre del 2023 si attesta al +0,3 per cento rispetto al 2022 (dati Confindustria Toscana Nord), ma da anni pesa la mancanza di ricambio, soprattutto nell’ambito delle figure professionali specializzate.

L’obiettivo di ARTI tramite il Centro per l’impiego di Prato, si legge in una nota, “è proprio quello di informare sulle opportunità di inserimento lavorativo che esistono d oggi nella filiera tessile. Grazie agli strumenti di formazione mirata resi disponibili dal programma Gol, Garanzia Occupabilità Lavoratori, gli utenti potranno accedere a un percorso di aggiornamento o riqualificazione delle competenze, funzionale all’acquisizione delle qualifiche necessarie per ricoprire i profili richiesti. Dalle 10.30 si procederà con la registrazione dei partecipanti e si partirà con l’intervento dell’assessore regionale alla Formazione e al lavoro Alessandra Nardini. A dare voce ai percorsi formativi e di orientamento saranno ARTI, fondazione Its Mita Academy e Pin, Polo universitario città di Prato. Il punto di vista delle imprese sarà affidato invece a Roberta Pecci, titolare della filatura Pecci, e al contributo di Duccio Brachi, responsabile marketing e comunicazione Beste Spa. Tra i rappresentanti delle amministrazioni locali saranno presenti il sindaco di Prato Matteo Biffoni e il presidente della Provincia Simone Calamai. A fare gli onori di casa non mancherà Alessandro Marinelli, preside dell’Istituto Tullio Buzzi, scuola storica di Prato e da sempre fucina di operatori del settore tessile.

Nel pomeriggio, come già detto in precedenza, a partire dalle 14.30 si svolgerà il “Recruitment Day” a cura del Centro per l’Impiego di Prato: si terranno i colloqui di selezione del personale, con la partecipazione diretta di cinque aziende del distretto tessile di Prato: Gruppo Beste spa, Gruppo Colle, Alma Spa, LTA srl e Maglificio Bartolini. Le figure richieste? Periti chimici, periti tessili, manutentori meccanici, sarti, addetti al rammaglio, controllori di qualità sui prodotti di maglieria, carrellisti, autisti patente C, autisti patente Cqc e tante altre ancora. Per iscriversi inviare una e-mail all’indirizzo cpi.prato@arti.toscana.it, per partecipare all’evento della mattina presentarsi muniti di Curriculum vitae.