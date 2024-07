Tessile, gli ultimi 30 anni di “influenze” per arredamento e abbigliamento nell’archivio storico della Lanartex

PRATO – Un archivio storico delle influenze, capace di raccogliere e raccontare idee e tendenze degli ultimi trent’anni dei settori dell’arredamento, dell’abbigliamento e degli accessori, con richiami ai vari distretti tessili veneti, comasco, pratese e biellese. E’ quanto ospita Lanartex, azienda di Montemurlo che si che si occupa da decenni di testing e consulenza su ricerca e sviluppo per le imprese dei settori tessile, arredo, abbigliamento e accessori. I ritagli di tessuti ospitati, a volte corredati anche da una scheda tecnica, sono il frutto dell’esperienza stilistica con i vari distretti appena citati di Alessandro Iozzelli, tecnico tessile (nella foto), che con questa operazione ha voluto conservare e tramandare alcuni pezzi di memoria e di storia dei vari distretti che altrimenti rischiavano di andare persi.

“Questi tessuti scaturiscono da anni di consulenze, di lavoro fianco a fianco con i partner e di ricerche – spiega Iozzelli – e possono diventare un’opportunità per ricevere spunti sulle nuove collezioni in un momento in cui l’attualizzazione del passato è sempre più di moda. Preservare questo materiale ci è sembrato opportuno e necessario: in questi trent’anni tante aziende hanno chiuso, altre non hanno un archivio storico, e altre idee ancora non sono nemmeno mai andate in produzione. Oggi invece tutti questi tessuti potrebbero essere riscoperti e valorizzati”. L’archivio storico delle influenze è a disposizione per la consultazione e per la progettazione di chi cerca idee per le nuove collezioni volendo fare richiami al passato. L’idea nasce dalla volontà di valorizzare la storia professionale e aziendale di Iozzelli. Il materiale è suddiviso in contenitori, ognuno con una specifica tipologia: arredamento, accessori, abbigliamento. L’altra suddivisione è per periodo storico. E a spiegare in tempo reale il contenuto di ogni sezione c’è un qr code. Come detto lo spazio per l’archivio storico delle tendenze è stato messo a disposizione da Lanartex nella sede di via Primo Maggio a Montemurlo.

Un’azienda che si è certificata sulla parità di genere, che si è dotata di piani di welfare per tutti i dipendenti, e che di recente ha stanziato fondi in bilancio per garantire il servizio di trasporto sociale gratuito per i parenti dei lavoratori e per dare un contributo per il pagamento delle rette delle scuole d’infanzia per i figli dei dipendenti. Adesso un’altra operazione che va sempre nella direzione dell’attenzione al territorio e delle sinergie professionali. “Vogliamo contribuire a tramandare le competenze del settore, affinché non si disperdano le esperienze di ricerca stilistica, – spiegano Patrizia Rosati, amministratore unico di Lanartex, e Matteo Marcone, socio di Lanartex – materiale che può essere utile anche per consulenze future e che può dare ispirazione a tanti che cercano di innovare attraverso la tradizione”.

A proposito di attenzione al territorio, Lanartex ha rinnovato il proprio impegno nell’organizzazione del torneo di beneficenza di padel, ormai appuntamento fisso estivo. Quest’anno la manifestazione è stata organizzata all’Agliana Padel Club, con sedici coppie partecipanti, oltre a quindici iscritti che hanno svolto una lezione gratuita col maestro. Le partite si sono svolte in contemporanea su tutti e sei i campi dell’impianto da poco inaugurato. Il ricavato è stato devoluto all’associazione Spalti Aps, che Lanartex sostiene da anni e che si occupa di dare sostegno su tutto il territorio regionale ai malati di Sla. “Un’iniziativa che vogliamo rendere stabile nel corso degli anni – concludono – e alla quale il territorio risponde sempre con grande presenza, sensibilità e attenzione”.