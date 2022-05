Testimonial Erasmus al Calamandrei per il Festival d’Europa

SESTO FIORENTINO – Testimonial Erasmus: sono coloro che nel corso degli anni di studio hanno partecipato ai programmi di scambio culturale in Europa. Il Festival d’Europa ha fatto tappa all’Istituto Calamandrei di via Milazzo. La scuola superiore sestese ha ospitato oggi il seminario internazionale “Role Model Sharing Erasmus+Stories and Valutes”, primo incontro formativo alle attività […]

SESTO FIORENTINO – Testimonial Erasmus: sono coloro che nel corso degli anni di studio hanno partecipato ai programmi di scambio culturale in Europa. Il Festival d’Europa ha fatto tappa all’Istituto Calamandrei di via Milazzo. La scuola superiore sestese ha ospitato oggi il seminario internazionale “Role Model Sharing Erasmus+Stories and Valutes”, primo incontro formativo alle attività di rete dei Role model Erasmus.

Oltre 100 i partecipanti provenienti da 15 paesi diversi, ex studenti che in passato hanno partecipato ai programmi Erasmus e la cui vita è stata influenzata in modo positivo proprio per aver preso parte ai progetti Erasmus. Sono così diventati testimonial con le loro storie che hanno raccontato nel corso della giornata tenutasi alla scuola sestese.

“Sono ambasciatori Erasmus – spiega Silvana Matonti, organizzatrice del progetto e referente per gli scambi con l’estero per l’Istituto Calamandrei – la nostra scuola non si è mai fermata nel processo di scambio culturale, abbiamo fatto scambi virtuali e ci sono anche due progetti Erasmus che vedranno la partenza di alcuni ragazzi per trascorrere dai 35 giorni a 3 mesi all’estero per motivi di studio”. L’Istituto Calamandrei è stato accanto anche ai ragazzi che per sei mesi hanno deciso di studiare all’estero, per ribadire l’importanza degli scambi culturali.

Oggi ad accogliere i testimonial Erasmus, oltre al dirigente del Calamandrei Francesco Ramalli, anche l’assessore all’istruzione del Comune di Sesto Fiorentino, Sara Martini.

“Quella di oggi è una giornata importante dal punto di vista culturale – ha detto il dirigente scolastico – ed è l’occasione per creare sinergia con il territorio e con altri Paesi, è un’opportunità di arricchimento culturale per gli studenti e rappresenta un valore aggiunto e inestimabile al percorso di vita”.