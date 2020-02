SIGNA – Intervento dei Vigili del fuoco in via Argine strada, questo pomeriggio, per un tetto pericolante. Via della Lama e Via Argine strada, tra la rotonda di via Arte della Paglia e l’incrocio con via della Balduccia, sono state chiuse per circa mezzora e sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Signa. La circolazione è ripresa regolarmente intorno alle 17,20.