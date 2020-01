CALENZANO – Racconti, musica e poesia: sono le basi di uno spettacolo dedicato a Fabrizio De Andrè. Le canzoni (o meglio le poesie in musica) del cantautore genovese saranno portate in scena da EviolinS e da Emiliano Buttaroni. Lo spettacolo dal titolo “Ti ricordi De Andrè” sarà a Le Petit Voyage di piazza Stazione a Calenzano sabato 11 gennaio. Per informazioni e prenotazioni: 3480074495.