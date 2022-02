“Ti voglio una sacca di bene”: domenica 27 febbraio si dona il sangue con il gruppo Fratres Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – “Ti voglio una sacca di bene”: mai “dichiarazione” fu più azzeccata. Ed è quella che domenica 27 febbraio a Lastra a Signa accompagnerà la giornata della donazione del sangue, organizzata dal gruppo Fratres Giuseppe Nesi in collaborazione con l’associazione Noi per Voi OdV e che sarà per tutti i bambini e […]

LASTRA A SIGNA – “Ti voglio una sacca di bene”: mai “dichiarazione” fu più azzeccata. Ed è quella che domenica 27 febbraio a Lastra a Signa accompagnerà la giornata della donazione del sangue, organizzata dal gruppo Fratres Giuseppe Nesi in collaborazione con l’associazione Noi per Voi OdV e che sarà per tutti i bambini e ragazzi ricoverati loro malgrado in terapia oncologica. Per compiere un gesto concreto e aiutare chi, di questo gesto, ha veramente bisogno, è sufficiente prenotare la propria donazione su fratreslastra.org oppure donare il sangue presso il servizio trasfusionale degli ospedali: anche in questo caso è necessaria la prenotazione che può fare direttamente lo stesso gruppo Fratres. Per prenotazioni e/o informazioni telefonare al numero 3397652996.