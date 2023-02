“Ti voglio una sacca di bene”: i Fratres Lastra a Signa a fianco di Noi per Voi contro il cancro infantile

LASTRA A SIGNA – Ancora una volta il gruppo Fratres “Giuseppe Nesi” di Lastra a Signa dimostra la propria sensibilità e l’attenzione verso tematiche che possono riguardare ognuno di noi. Il 15 febbraio, infatti, ricorre la “Giornata mondiale contro il cancro infantile” e la Fratres, in collaborazione con la Noi per Voi Odv, dedica la giornata di raccolta del 19 febbraio proprio a questa iniziativa.

La “Giornata mondiale contro il cancro infantile” è stata istituita infatti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e, in particolare l’evento annuale, così come è celebrato attualmente, è promosso da Childhood Cancer International (CCI), la più grande rete di associazioni di genitori e di guariti da cancro pediatrico esistente nel mondo a supporto dei pazienti e loro familiari. Attiva in oltre novanta paesi, è presente in cinque continenti e FIAGOP, la Federazione Italiana Associazione Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica Onlus, ne è uno dei membri fondatori. “Con questa giornata – si legge in una nota – si promuovono temi e sfide rilevanti per il cancro infantile, per sottolineare l’impatto che la malattia ha sulla società nel suo complesso, ribadendo la necessità di garantire un accesso più equo al trattamento e alla cura per tutti i bambini e ragazzi malati, in ogni parte del mondo”.

La FIAGOP Onlus celebrerà la “Giornata mondiale contro il cancro infantile” a Roma, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica dove, dalle 15.30 alle 18.30, si svolgerà il convegno sul tema “Un impegno per l’oncologia pediatrica – Diritti ed esigenze dei pazienti durante e dopo le cure”, con i lavori trasmessi in diretta streaming ai seguenti link: webtv.senato.it e www.youtube.com/user/SenatoItaliano.

Dal 13 al 19 febbraio, invece, sarà la volta di “Ti voglio una sacca di bene”, iniziativa dedicata alla donazione di sangue e piastrine che le associazioni organizzano presso i principali centri trasfusionali degli ospedali di riferimento. Il bambino leucemico, come quello in terapia per un tumore, è a rischio di infezioni per abbassamento dei globuli bianchi, ma soprattutto di emorragie per abbassamento delle piastrine e gravi anemie. Si rendono allora necessarie trasfusioni di sangue, che deve quindi essere sempre disponibile. Il sangue è un dono prezioso nei momenti più difficili delle terapie oncologiche, per questo FIAGOP invita a partecipare agli appuntamenti sul territorio e a donare con regolarità affinché le scorte necessarie siano sempre disponibili. Presso i centri trasfusionali coinvolti saranno disponibili le cartoline “Ti voglio una sacca di bene” con cui scattare un selfie da condividere sui social preferiti utilizzando gli hashtag #iodonounasaccadibene – #FIAGOP. E, come già detto in precedenza, l’associazione Noi per Voi in collaborazione con i Fratres Lastra a Signa, dedicherà la raccolta sangue del 19 febbraio ai pazienti oncologici pediatrici in cura presso gli ospedali di riferimento.