Tir blocca via Madonna del Papa. La nottata e forse oltre per rimuovere il mezzo, Bacchereto raggiungibile da Seano 

CARMIGNANO – Sono più complicate del previsto le operazioni per liberare via Madonna del Papa, nella zona boschiva del “Brucio”, bloccata da un’autocisterna che si è “incastrata” in uno dei due tornanti della strada che collega Carmignano a Bacchereto. I Vigili del fuoco, insieme alla Polizia municipale, stanno tentando di rimuovere il pesante automezzo, che contiene oltre 30.000 litri di benzina. A rendere più difficile l’intera manovra il fatto che il Tir, dopo avere fatto pochi metri trainato da un trattore, ha ostruito l’altra curva e non può più andare avanti, tanto che sono in corso le manovre per riuscire a smuovere l’articolato. Un’operazione che richiederà l’intera serata e che probabilmente si protrarrà fino a notte inoltrata e forse anche oltre: per agevolare l’impresa si procederà a svuotare la cisterna per renderla più “leggera”.

Bacchereto è raggiungibile da Seano, da via Baccheretana, e sarà così finché via Madonna del Papa non sarà liberata, con la normale circolazione che dovrebbe essere ripristinata nel corso della mattinata di domani. L’autista del Tir ha raccontato agli agenti della Polizia municipale, sul posto da stamani, di essersi immesso sulla strada, vietata al transito dei mezzi pesanti, ingannato dal navigatore.