Toccafondi: “A Sesto in arrivo dal Pnrr 9,5 milioni di euro, grazie al governo Draghi. Sulla nuova piscina si portavano fare altre scelte”

SESTO FIORENTINO – “A Sesto Fiorentino dal Pnrr in arrivo 9,5 milioni di euro. Non male per un governo che non ha mai avuto il voto favorevole del partito del sindaco Falchi”. A dirlo è Gabriele Toccafondi, consigliere comunale di Italia Viva, in occasione dell’approvazione del Dup documento unico di programmazione durante il consiglio comunale. “Risorse importanti dal governo arrivano al comune di Sesto: 800.000 euro per l’ex ludoteca di Querceto, 1,4 milioni per la riqualificazione energetica degli edifici Erp di via Signorini, 2,4 milioni per il recupero di Palazzo Pretorio, 325.000 euro per il percorso ciclopedonale, 260.000 euro per abbattimento delle barriere architettoniche edifici Erp via Mandorlo e viale Ariosto. Infine 4.181.000 per la nuova piscina comunale di via di Rimaggio. Su quest’opera il costo complessivo sarà di 7,5 milioni pertanto i rimanenti 3.568.000 milioni saranno a carico del Comune”. “Sul tema della nuova piscina – conclude Toccafondi – da sempre abbiamo espresso le nostre perplessità. Abbattere l’attuale piscina, costruire una nuova con le stesse caratteristiche, accendere mutui per 3,5 milioni, non provare a interagire con il Polo universitario per ipotizzare un unico impianto, tutto questo ci fa dire che si poteva e doveva fare una scelta diversa. A questo punto ci auguriamo solo che tutte le opere siano fatte presto e bene, anche perché come tutte le opere Pnrr devono terminare entro il 2026”.