Toccafondi (Azione-IV): “Giani conferma Peretola e tante opere pubbliche nella Piana. Ma il Pd continua a votare no…”

PIANA FIORENTINA – “Fa piacere leggere il presidente della Regione, Eugenio Giani, che conferma che la nuova pista di Peretola si farà ed elenca tutto ciò che arriverà nei territori della Piana fiorentina, ovvero nei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa. Peccato che a Sesto hanno votato no – anche il Pd – a qualsiasi ipotesi e nuovo progetto di pista. A Campi il Pd in procinto delle elezioni comunali, ci ha tenuto a ribadire di essere fortemente contraria ad ogni tipo di nuova pista. A Calenzano il Pd ha proposto e votato un atto di assoluta contrarietà”: a parlare così è Gabriele Toccafondi di Italia Viva-Azione. “Però in tutti questi Comuni arrivano tramvie, scuole nuove, parchi, il museo Ginori, piste ciclabili, strade, un nuovo ponte sull’Arno e altre opere pubbliche, grazie a Regione e Città metropolitana. Non entro nel collegamento: dico “no” alla nuova pista di Peretola – utile a tutti sul piano economico, di nuovi posti di lavoro, di abbattimento dell’inquinamento – e arrivano opere pubbliche, ma mi chiedo: quanti Pd ci sono in una decina di chilometri? Quando un partito tra Regione, Città metropolitana, Comuni che la compongono non riesce e trovare una linea comune sul suo futuro, c’è da chiedersi se abbia una linea politica comune. Il terzo polo coerentemente con quanto abbiamo sempre sostenuto, crede nel riformismo vero, attendiamo di capire gli altri cosa vogliono e se hanno una linea comune su cui confrontarci…”.