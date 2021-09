Toccafondi (candidato sindaco Italia Viva) “C’è chi gli alberi li pianta e chi li ha abbattuti”

SESTO FIORENTINO -“C’è chi gli alberi li pianta e chi li ha abbattuti”- Lo afferma in una nota il candidato sindaco di Italia Viva Gabriele Toccafondi..” Era il febbraio 2019 quando a Sesto su viale XX Settembre furono abbattuti 52 tigli sani per far spazio all’interramento di 800 metri di elettrodotto. – prosegue Toccafondi – […]

Era il febbraio 2019 quando a Sesto su viale XX Settembre furono abbattuti 52 tigli sani per far spazio all’interramento di 800 metri di elettrodotto. – prosegue Toccafondi – Nacque un comitato, furono raccolte 1400 firme, il Pd di Sesto scese in strada, protestò, prese posizione molto dura contro Falchi in consiglio. Scese in campo anche Eugenio Giani allora presidente del consiglio regionale contro l’abbattimento. Dopo due anni, il Pd di Sesto ha cambiato posizione, idee, coalizione ed appoggia Falchi”. Questo quanto afferma Gabriele Toccafondi candidato sindaco di Sesto che dice SI – Italia Viva in un video postato sui suoi canali facebook e realizzato in viale XX settembre a Sesto Fiorentino. Noi rimaniamo fermi e non cambiamo né idea, né posizione e andiamo da soli a queste elezioni perché c’è bisogno di una Sesto che dice SI e continua a dire che quella scelta fu sbagliata”.