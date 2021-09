Toccafondi (candidato sindaco Italia Viva) “La ex caserma Donati deve tornare un bene pubblico”

SESTO FIORENTINO – “È la ex Caserma Donati, chiusa venti anni fa e da allora in stato di abbandono. Deve tornare ad essere bene pubblico”. E’ quanto afferma in una nota il candidato sindaco di Italia Viva Gabriele Toccafondi. “L’agenzia del Demanio del Ministero della Difesa – prosegue Toccafondi – la ceda al Comune. Noi […]

SESTO FIORENTINO – “È la ex Caserma Donati, chiusa venti anni fa e da allora in stato di abbandono. Deve tornare ad essere bene pubblico”. E’ quanto afferma in una nota il candidato sindaco di Italia Viva Gabriele Toccafondi. “L’agenzia del Demanio del Ministero della Difesa – prosegue Toccafondi – la ceda al Comune. Noi proponiamo che almeno una parte dell’ex caserma diventi luogo di educazione, formazione, dialogo, in collaborazione con associazioni e oratori da tempo molto attive sul tema. Un luogo simile al Sermig, l’Arsenale della Pace di Torino, che da ex Caserma è da anni luogo vivo e pulsante della città. C’è bisogno di una #SestochediceSÌ, ad opportunità, occasioni, soprattutto per i giovani”.